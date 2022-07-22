Депутат ГД Матвейчев предложил сокращать рабочую смену в день рождения

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил установить сокращённую рабочую смену для отмечающих день рождения. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в соответствии с Трудовым кодексом России продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

В то же время законодательство сегодня не предусматривает подобной трудовой льготы в случае дня рождения — персонального домашнего праздника, который традиционно отмечается большинством граждан в семейном кругу, в связи с чем им требуется дополнительное личное время.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращённого на один час рабочего дня или смены», — говорится в обращении.

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