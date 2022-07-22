Депутат ГД Матвейчев предложил сокращать рабочую смену в день рождения

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил установить сокращённую рабочую смену для отмечающих день рождения. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Депутат ГД Матвейчев предложил сокращать рабочую смену в день рождения
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

В обращении законодатель отметил, что в соответствии с Трудовым кодексом России продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

В то же время законодательство сегодня не предусматривает подобной трудовой льготы в случае дня рождения — персонального домашнего праздника, который традиционно отмечается большинством граждан в семейном кругу, в связи с чем им требуется дополнительное личное время.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращённого на один час рабочего дня или смены», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что 12% россиян планируют подрабатывать в период летнего отпуска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить