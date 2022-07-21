В Татарстане зарегистрировали 41 случай COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 41 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 153 406 жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 123 человека, всего — 149 952.

В целом в России за сутки выявили 6391 случай коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее вирусолог доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский прокомментировал сообщения о новом подвиде штамма коронавируса «омикрон».