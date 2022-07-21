Песков: ни о каком давлении и шантаже со стороны России в сфере газа говорить нельзя

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ни о каком давлении и шантаже со стороны России в сфере газа говорить нельзя.

«Мы слышим упрёки в том, что Россия использует ситуацию с газом для шантажа, для политического нажима и так далее. В своих заявлениях исчерпывающих, сделанных в Тегеране, а также на вчерашнем мероприятии по линии АСИ президент Путин весьма исчерпывающе пояснил, что ни о каком давлении, ни о каком шантаже говорить нельзя», — сказал Песков.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что не Россия виновата в том, что рядовые европейцы будут мёрзнуть в своих домах этой зимой.

20 июля в Еврокомиссии заявили, что считают «вероятным сценарием» полное отключение российского газа, и призвали страны Европейского союза сократить потребление газа на 15%.

Португалия и Испания уже выступили против.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с газом в Европе.