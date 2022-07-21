Медведев: не Россия виновата, что европейцы будут мёрзнуть в своих домах зимой

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Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что не Россия виновата в том, что обычные европейцы будут мёрзнуть в своих домах этой зимой.
Медведев: не Россия виновата, что европейцы будут мёрзнуть в своих домах зимой
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Медведев написал в Telegram, что Россия не виновата «в том, что европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению стран ЕС».

Он добавил, что также Россия не виновата в инфляции в Европе и США и в том, что компании из государств ЕС и США потеряли свои многомиллиардные вложения в экономику России.

Ранее сообщалось, что Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа.

В Еврокомиссии заявили, что считают «вероятным сценарием» полное отключение российского газа, и призвали страны Европейского союза сократить потребление газа на 15%.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с газом в Европе.

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