Диетолог Соломатина назвала латте калорийной разновидностью кофе
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«Латте, который сейчас очень популярен, — не очень хороший вариант. Там много молока и сахара. Это, конечно, очень высокая калорийность и тяжело для усвоения», — сказала врач в разговоре с «Москвой 24».
Диетолог добавила, что если человек хорошо переносит содержащиеся в кофе органические кислоты, то пить его можно и без молока.
В то же время эксперт отметила, что сам по себе кофе содержит большое количество антиоксидантов. Он укрепляет сердечно-сосудистую систему, омолаживает организм, хорошо влияет на печень, ускоряет обменные процессы и обладает мочегонным эффектом.
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