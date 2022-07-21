Диетолог Соломатина назвала латте калорийной разновидностью кофе

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Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не злоупотреблять кофе с большим количеством молока и сахара.
Диетолог Соломатина назвала латте калорийной разновидностью кофе
  • Gettyimages.ru
  • © Mallika Wiriyathitipirn / EyeEm

«Латте, который сейчас очень популярен, — не очень хороший вариант. Там много молока и сахара. Это, конечно, очень высокая калорийность и тяжело для усвоения», — сказала врач в разговоре с «Москвой 24».

Диетолог добавила, что если человек хорошо переносит содержащиеся в кофе органические кислоты, то пить его можно и без молока.

В то же время эксперт отметила, что сам по себе кофе содержит большое количество антиоксидантов. Он укрепляет сердечно-сосудистую систему, омолаживает организм, хорошо влияет на печень, ускоряет обменные процессы и обладает мочегонным эффектом.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

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