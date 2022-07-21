Диетолог Арзамасцев рассказал о возможных рисках употребления крепкого чая

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Врач-диетолог Евгений Арзамасцев перечислил негативные для здоровья последствия чрезмерного употребления крепкого чая.
Диетолог Арзамасцев рассказал о возможных рисках употребления крепкого чая
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Witsoe / EyeEm

В чае есть танины — дубильные вещества, которые действуют как антиоксиданты, сказал врач в разговоре с URA.RU.

«Но если человек пьёт очень много чая, особенно крепкого, то танины могут вызывать проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом. Также важно понимать, что если у человека гастрит, то нежелательно пить крепкий чай... За счёт кофеина у человека может появиться бессонница. Если человек спит плохо, то на ночь именно крепко заваренный чай пить нежелательно», — объяснил Арзамасцев.

Кроме того диетолог отметил, что часто пить крепкий чай не стоит людям, у которых есть проблемы с сердцем.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты рекомендуется выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

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