Диетолог Филиппова рекомендовала ограничить ряд продуктов для предупреждения рака

Для того чтобы снизить риски возникновения онкологического заболевания, нужно ограничить потребление ряда продуктов, заявила врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

По её словам, точных причин появления заболевания современные медики ещё не нашли, но одной из них является избыток рафинированных углеводов — продуктов с высоким содержанием сахара.

В целях профилактики онкологии диетолог рекомендовала исключить из рациона продукты из переработанного мяса.

«Колбасные изделия, сосиски, сардельки, сервелат и так далее. Некоторые виды добавок химических, которые используются, в соус, например, для консервации, для увеличения срока хранения продукта», — цитирует Филиппову «Пятый канал».

Такую еду врач посоветовала заменить натуральной: куриным мясом, говядиной или рыбой, но при этом знать происхождение мяса, чтобы быть уверенным в его безвредности.

Учёные МГУ ранее провели исследование и выяснили, что при противораковой терапии для получения более эффективных результатов следует соблюдать диету.

Кроме того, необходимо нормализовать ритм жизни, например, ложиться спать до 22:00, не заниматься за два часа до сна работой на компьютере, не питаться на ходу, а также не увлекаться бездумно различными диетами и новомодными лекарствами.