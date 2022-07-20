Специалисты ФМБА разработали тест-систему для выявления оспы обезьян

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали тест-систему для выявления оспы обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

«В ФМБА России по поручению руководителя агентства Вероники Скворцовой разработана тест-система для выявления вируса оспы обезьян», — приводит сообщение ТАСС.

В настоящее время тест-система проходит испытания и готовится к регистрации.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в 63 странах мира выявлено уже 9200 случаев оспы обезьян.

12 июля в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

Минздрав России направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.