Вирусолог Нетёсов рассказал подробности о подвиде COVID-19 «кентавр»
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«Во-первых, это абсолютно точно неновый вид. Это субвариант «омикрона», и дело в том, что он передаётся, судя по всему, ещё легче, чем «омикрон», — заявил он в беседе с Пятым каналом.
Как отметил Нетёсов, тем, кто ещё не вакцинировался от коронавируса, желательно сделать прививку.
По его словам, в группу риска входят лица старше 60 лет, больные диабетом 1-го или 2-го типа, пациенты с серьёзными хроническими заболеваниями.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Москве пяти случаев подвида COVID-19 «кентавр».
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.