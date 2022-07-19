Вирусолог Нетёсов рассказал подробности о подвиде COVID-19 «кентавр»

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов рассказал подробности о подвиде COVID-19 «кентавр».

«Во-первых, это абсолютно точно неновый вид. Это субвариант «омикрона», и дело в том, что он передаётся, судя по всему, ещё легче, чем «омикрон», — заявил он в беседе с Пятым каналом.

Как отметил Нетёсов, тем, кто ещё не вакцинировался от коронавируса, желательно сделать прививку.

По его словам, в группу риска входят лица старше 60 лет, больные диабетом 1-го или 2-го типа, пациенты с серьёзными хроническими заболеваниями.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Москве пяти случаев подвида COVID-19 «кентавр».

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.