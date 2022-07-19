Роспотребнадзор: в Москве выявлено пять случаев подвида COVID-19 «кентавр»

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В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, в Москве выявлены пять заболевших подвидом COVID-19 «кентавр».
Роспотребнадзор: в Москве выявлено пять случаев подвида COVID-19 «кентавр»
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  • © VioletaStoimenova

Отмечается, что все они болеют легко.

«Забор материала датирован июлем. Материал отобран в городе Москве. У всех пациентов болезнь протекает в лёгкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее специалисты исследовательского центра «Зарплата.ру» провели опрос и выяснили, как жители России относятся к вакцинации против коронавируса.

Согласно результатам, от коронавируса вакцинировались и планируют пройти повторную вакцинацию 36% россиян. При этом 9% респондентов намерены сделать прививку в ближайшее время впервые.

Говоря о поводах вакцинироваться, около половины жителей страны (45%) заявили, что сделают прививку из-за боязни «кентавра» — нового подвида штамма коронавируса «омикрон».

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