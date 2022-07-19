Опрос: более трети россиян планируют повторно привиться от коронавируса

Специалисты исследовательского центра «Зарплата.ру» провели опрос и выяснили, как жители России относятся к вакцинации против коронавируса. С результатами работы аналитиков ознакомился RT.

Так, опрос, проведённый с 11 по 18 июля, показал, что от коронавируса вакцинировались и планируют пройти повторную вакцинацию 36% россиян. При этом 9% респондентов намерены сделать прививку в ближайшее время впервые.

Говоря о поводах вакцинироваться, около половины жителей страны (45%) заявили, что сделают прививку из-за боязни «кентавра» — нового подвида штамма коронавируса «омикрон».

Ещё 33% опрошенных отметили, что много контактируют с людьми на работе, поэтому идут на ревакцинацию, чтобы обезопасить себя и окружающих. В свою очередь, 8% россиян признались, что часто путешествуют, а прививка помогает им чувствовать себя спокойнее. У 6% респондентов вакцинация обязательна на работе.

«Среди тех, кто планирует вакцинироваться впервые или повторно, больше всего сотрудников сфер образования, продаж, медицины, сфер услуг, промышленности, транспорта, банковской сферы, юриспруденции, строительства и IT», — говорится в исследовании.

Как отмечается, в опросе приняли участие 2030 россиян.

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