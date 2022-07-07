Опрос: 60% россиян знают размер зарплаты своих коллег

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Результаты исследования, проведённого сервисом «Работа.ру», показали, что 60% опрошенных россиян знают, сколько зарабатывают их коллеги.
Опрос: 60% россиян знают размер зарплаты своих коллег
  • Gettyimages.ru

При этом, как пишут «Известия», 58% респондентов уверены, что их зарплата не отличается от зарплаты других сотрудников на аналогичной должности, а 38% респондентов считают, что их коллеги получают более высокую зарплату.

Ещё 9% участников исследования полагают, что коллеги зарабатывают меньше, чем они.

Как ранее сообщал Inforeactor, эксперты сервиса «Работа.ру» назвали топ-10 самых лучших городов России для тех, кого интересует удалённый способ заработка без трудоустройства в штат.

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