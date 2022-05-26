Опрос: 61% россиян в отпуске решают рабочие вопросы и просматривают почту

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RT
Аналитики опросили россиян и узнали, чем они занимаются в отпуске и приходится ли им отвлекаться на работу во время отдыха.
Опрос: 61% россиян в отпуске решают рабочие вопросы и просматривают почту
  • Gettyimages.ru

Согласно результатам опроса исследовательского центра «Зарплата.ру» (есть в распоряжении RT), во время отпуска 34% респондентов просматривают почту, 27% следят за событиями компании в рабочих мессенджерах или связываются с коллегами и обсуждают рабочие дела.

Полностью исчезают на несколько дней 13% опрошенных, игнорируют звонки с работы 11%, не отвечают на сообщения коллег в соцсетях и мессенджерах 6%, отключают личный телефон 4%.

Участники опроса также отметили, что во время отпуска им приходилось: консультировать коллег по рабочим вопросам (34%); отвечать на телефонные звонки или почту по рабочим вопросам (30%); приходить на работу для решения срочных рабочих вопросов (8%); выполнять рабочие обязанности, находясь на отдыхе или дома (8%); полностью прерывать отпуск и возвращаться на работу (1%). Ничего из вышеперечисленного не делали 19%.

«Больше половины россиян (53%) ходят в отпуск раз в полгода и чаще, один раз в год отдыхают 40% опрошенных, а один раз в два года и реже — 7%. Чаще всего россияне уходят в отпуск на 8—14 дней (49%) и 15—28 дней (37%), реже отдыхают более 28 дней (8%) и не более семи дней (6%)», — говорится в исследовании.

Всего в опросе приняли участие 1910 работающих жителей страны в возрасте 18—22 лет.

Ранее опрос показал, что россияне готовы отказаться от выходных за заработную плату в размере 172 тыс. рублей в месяц.

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