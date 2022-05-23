Россияне рассказали, за какую зарплату готовы отказаться от выходных и отпусков

Россияне готовы оказаться от выходных за заработную плату в размере 172 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру».

При этом мужчины хотели бы получать на 24% больше, чем женщины: 193 тыс. против 156 тыс. рублей в месяц соответственно.

В среднем, согласно данным опроса, жители России готовы пожертвовать отпуском за зарплату в размере 167 тыс. рублей.

«У мужчин традиционно более высокие зарплатные ожидания и отличаются на 22% — 186 тыс. против в среднем 153 тыс. рублей в месяц, которые отметила женская аудитория», — говорится в исследовании.

В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Ранее аналитики SuperJob выяснили, что для счастья россиянам денег нужно в среднем 190 тыс. рублей в месяц.