Терапевт Романенко напомнила о вероятности получить инфекцию во время летнего отдыха

Врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила, что во время отдыха на море стоит помнить о рисках получить инфекционное заболевание.

В жаркое время года кишечные инфекции часто встречаются, это может быть связано с быстропортящимися продуктами, рассказала она в беседе с НСН.

«Это могут быть дизентерия, сальмонеллёз. Продукт, не представлявший опасности, при неправильном хранении становится опасным. Проявления этих болезней — интоксикация, лихорадка, повышение температуры, рвота и жидкий стул», — сказала врач.

По её словам, другая группа инфекций — это вирусные инфекции. Здесь опасность представляют водоёмы и бассейны.

Романенко отметила, что на эти случаи в аптечке обязательно должны быть препараты, которые помогут снять температуру, жаропонижающие, болеутоляющие, противоаллергические, активированный уголь или другие энтеросорбенты.

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