Вирусолог Бутенко прокомментировал ситуацию с выявлением в Москве подвида омикрона «кентавр»

Вирусолог Александр Бутенко, профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что в Москве выявили первых заболевших подвидом COVID-19 «кентавр».

Насколько эта разновидность вируса опасна, он рассказал в интервью радио Sputnik.

«Конечно, надо следить за этой ситуацией и каждый новый подтип и подвариант надо изучать, но пять случаев «кентавра» в Москве — это пока не тревожный звонок», — сказал вирусолог.

В то же время врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с каналом «Москва 24» рассказал, что симптомы инфицирования новым подвариантом коронавируса «кентавр» схожи с другими подвидами омикрон-штамма.

«Симптомы такие же, как при «омикроне». Инфекция действительно похожа на ОРВИ, хотя вот эта очень выраженная слабость, мощная ночная потливость, как это было при других вариантах коронавируса, — это тоже будет своеобразной отличительной чертой. Но мы не можем сказать, что это характерно только для «кентавра». Это характерно для любого коронавируса», — подчеркнул специалист.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Москве пяти случаев инфицирования подвидом коронавируса «кентавр».