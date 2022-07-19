Вирусолог Бутенко прокомментировал ситуацию с выявлением в Москве подвида омикрона «кентавр»
- РИА Новости
Насколько эта разновидность вируса опасна, он рассказал в интервью радио Sputnik.
«Конечно, надо следить за этой ситуацией и каждый новый подтип и подвариант надо изучать, но пять случаев «кентавра» в Москве — это пока не тревожный звонок», — сказал вирусолог.
В то же время врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с каналом «Москва 24» рассказал, что симптомы инфицирования новым подвариантом коронавируса «кентавр» схожи с другими подвидами омикрон-штамма.
«Симптомы такие же, как при «омикроне». Инфекция действительно похожа на ОРВИ, хотя вот эта очень выраженная слабость, мощная ночная потливость, как это было при других вариантах коронавируса, — это тоже будет своеобразной отличительной чертой. Но мы не можем сказать, что это характерно только для «кентавра». Это характерно для любого коронавируса», — подчеркнул специалист.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Москве пяти случаев инфицирования подвидом коронавируса «кентавр».