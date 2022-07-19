Более 20 медработников устроились в Подмосковье по программе «Земский доктор»

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Более 20 медиков разных специальностей трудоустроились в Московской области в рамках программы «Земский доктор» с начала года, заявили в Минздраве региона.
Более 20 медработников устроились в Подмосковье по программе «Земский доктор»
  • Gettyimages.ru
  • © Suwat Supachavinswad / EyeEm

«В этом году мы планируем трудоустроить 245 медицинских работников по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»: 213 врачей и 32 — средний медперсонал», — цитирует «Подмосковье сегодня» первого зампредседателя правительства региона Светлану Стригункову.

Все участники программы получат единовременную денежную выплату. Для врачей она составит до 1,5 млн рублей, средний медицинский персонал сможет рассчитывать на сумму до 750 тыс. в зависимости от удалённости территории.

Ранее в Самарской области рассказали о ходе реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

К участию в соответствующих программах планируют привлечь более 4 тыс. врачей и около 2 тыс. медсестёр.

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