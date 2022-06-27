В Самарской области рассказали о ходе реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

В рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждениях Самарской области в 2022 году трудоустроились 40 врачей и средних медицинских работников.

Об этом информирует volga.news.

Отмечается, что специалисты, задействованные в участии в программе, получили единовременные компенсационные выплаты в размере 750 тыс. и 1,5 млн рублей.

Всего планируется привлечь более 100 врачей и 40 средних медицинских работников до конца текущего года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 200 медиков получат выплаты в рамках господдержки в 2022 году.