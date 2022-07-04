К участию в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлекут более 6 тысяч человек

К участию в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» планируют привлечь более 4 тысяч врачей и около 2 тысяч медсестер.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заявление замминистра здравоохранения Евгения Камкина на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Он напомнил, что согласно изменениям, внесённым в программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в апреле этого года постановлением Правительства, право на единовременную компенсационную выплату получили медработники, трудоустроившиеся в медорганизации, расположенные в местах их проживания — сельских населённых пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек.

По мнению Камкина, эти изменения помогут в этом году привлечь к участию в программах более 6 тыс. специалистов, из них более 4 тыс. — врачи, а около 2 тыс. — медсестры.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на слова министра социальной политики Анжелики Майстер рассказал, что с начала года в Калининградскую область переехали 650 человек в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению граждан, проживающих за рубежом.