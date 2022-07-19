Диетолог Ивашкевич рассказала о некоторых рисках «здорового питания»
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«Зелень, овощи, фрукты, рыба, цельнозерновые крупы — всё это, безусловно, полезно... При этом многие люди воспринимают словосочетание «полезный продукт» как определённый вызов. Раз что-то полезно, значит, его нужно есть как можно больше», — заявила врач в разговоре с kp.ru.
Однако, по словам специалиста, не стоит переедать полезных продуктов — это может спровоцировать обострение какого-либо заболевания. Например, из-за слишком частого употребления киноа может случиться приступ мочекаменной болезни, поскольку в крупе содержится много щавелевой кислоты.
В этом случае нужно скорректировать рацион, отметила Ивашкевич. Следует увеличить количество потребляемой воды, добавить в план питания овощи и фрукты, а также проконсультироваться со специалистом.
Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.