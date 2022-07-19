Диетолог Поляков назвал полезные для печени продукты

Диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков рассказал, какие продукты могут обеспечить стабильную работу печени.

Для здоровья печени на регулярной основе, тем более если она сталкивается с повышенной нагрузкой, полезно употреблять продукты богатые лецитином (например, яйца) либо лецитин в чистом виде, сказал врач в разговоре с URA.RU.

«Рассматривать печень отдельно от желчного пузыря нельзя, если он не удалён. Они работают в единой связке. Нарушение оттока желчи может негативно влиять на функции печени и приводить к повреждению. Продукты, обладающие желчегонным эффектом, будут уместны. Это может быть артишок... жирная рыба, икра, оленина, лосятина, льняное масло», — добавил Поляков.

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