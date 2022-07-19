Диетолог Поляков назвал полезные для печени продукты

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Диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков рассказал, какие продукты могут обеспечить стабильную работу печени.
Диетолог Поляков назвал полезные для печени продукты
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Для здоровья печени на регулярной основе, тем более если она сталкивается с повышенной нагрузкой, полезно употреблять продукты богатые лецитином (например, яйца) либо лецитин в чистом виде, сказал врач в разговоре с URA.RU.

«Рассматривать печень отдельно от желчного пузыря нельзя, если он не удалён. Они работают в единой связке. Нарушение оттока желчи может негативно влиять на функции печени и приводить к повреждению. Продукты, обладающие желчегонным эффектом, будут уместны. Это может быть артишок... жирная рыба, икра, оленина, лосятина, льняное масло», — добавил Поляков.

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