Депутат Стенякина поддержала запрет показа материалов с пропагандой нетрадиционных отношений

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Дарья Ускова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT прокомментировала законопроект, предусматривающий запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Депутат Стенякина поддержала запрет показа материалов с пропагандой нетрадиционных отношений
  • Gettyimages.ru
  • © Jo McRyan

Депутат подчеркнула, что такой законопроект является своевременным.

«Нам не надо ограничиваться только запретом пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних», — сообщила Стенякина.

По её мнению, характерную для Европы отмену понятий «мать» и «отец», увеличение числа клиник, где детям меняют пол, нельзя назвать иначе, как дикостью.

«Сейчас Россия является оплотом традиционных ценностей, а также миропорядка в таком виде, каким его задумала матушка-природа... Вмешиваться в законы природы, ломать их и крушить — в моём понимании, это неминуемо приведёт к гибели человечества», — добавила парламентарий.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о запрете показа материалов с пропагандой нетрадиционных отношений.

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