Депутат Стенякина поддержала запрет показа материалов с пропагандой нетрадиционных отношений

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT прокомментировала законопроект, предусматривающий запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Депутат подчеркнула, что такой законопроект является своевременным.

«Нам не надо ограничиваться только запретом пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних», — сообщила Стенякина.

По её мнению, характерную для Европы отмену понятий «мать» и «отец», увеличение числа клиник, где детям меняют пол, нельзя назвать иначе, как дикостью.

«Сейчас Россия является оплотом традиционных ценностей, а также миропорядка в таком виде, каким его задумала матушка-природа... Вмешиваться в законы природы, ломать их и крушить — в моём понимании, это неминуемо приведёт к гибели человечества», — добавила парламентарий.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о запрете показа материалов с пропагандой нетрадиционных отношений.