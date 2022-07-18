Депутат Стенякина поддержала запрет показа материалов с пропагандой нетрадиционных отношений
- Gettyimages.ru
- © Jo McRyan
Депутат подчеркнула, что такой законопроект является своевременным.
«Нам не надо ограничиваться только запретом пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних», — сообщила Стенякина.
По её мнению, характерную для Европы отмену понятий «мать» и «отец», увеличение числа клиник, где детям меняют пол, нельзя назвать иначе, как дикостью.
«Сейчас Россия является оплотом традиционных ценностей, а также миропорядка в таком виде, каким его задумала матушка-природа... Вмешиваться в законы природы, ломать их и крушить — в моём понимании, это неминуемо приведёт к гибели человечества», — добавила парламентарий.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект о запрете показа материалов с пропагандой нетрадиционных отношений.