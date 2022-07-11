Аналитик Федосова поддержала идею полного запрета пропаганды нетрадиционных отношений

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Дарья Ускова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала предложение комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи запретить пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино безотносительно к возрасту аудитории.
Аналитик Федосова поддержала идею полного запрета пропаганды нетрадиционных отношений
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«Предложенная инициатива продолжает работу над приведением законодательства всех уровней в соответствие с принятыми в 2020 году поправками к Конституции. Красной нитью проходит защита традиционных ценностей, именно этот пункт комплекса поправок поддержали большое число граждан нашей страны», — сообщила аналитик.

По словам Федосовой, предложение депутатов полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений является правильным решением, особенно на фоне распространения элементов пропаганды ЛГБТ в продуктах массовой культуры в России.

«Общественность зачастую с опозданием обращает внимание на резонансные случаи, не хватает упреждения со стороны профильных ведомств», — добавила эксперт.

Ранее в Госдуме предложили ввести полный запрет пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино.

По словам главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, предлагается установить административную ответственность за подобную пропаганду, расширив ст. 6.21 КоАП.

Сейчас в ней говорится только о соответствующей пропаганде среди несовершеннолетних.

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