В Госдуму внесён проект о запрете показа материалов с пропагандой нетрадиционных отношений

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В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
В Госдуму внесён проект о запрете показа материалов с пропагандой нетрадиционных отношений
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В пояснительной записке к проекту говорится о необходимости «установить меры, направленные на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений». 

Ранее в Госдуме предложили ввести полный запрет пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино.

По словам главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, предлагается установить административную ответственность за подобную пропаганду, расширив ст. 6.21 КоАП.

Сейчас в ней говорится только о соответствующей пропаганде среди несовершеннолетних.

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