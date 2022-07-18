Диетолог Роенкова рассказала о полезных перекусах для диабетиков

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Врач общей практики, диетолог Анна Роенкова рассказала, что можно взять с собой в дорогу в качестве перекуса людям, страдающим сахарным диабетом.
Диетолог Роенкова рассказала о полезных перекусах для диабетиков
  • Gettyimages.ru
  • © Dreet Production

Существует множество здоровых перекусов для пациентов с сахарным диабетом, отметила врач в разговоре с изданием «Аргументы и Факты».

В их числе — варёные яйца с огурцом и салатными листьями, йогурт без подсластителей с фруктами, яблочные чипсы, сухофрукты.

Источником полезных жиров, магния, а также других микроэлементов и витаминов являются орехи (не более 20—50 г). В ягодах — голубике, чернике, клубнике — содержатся антиоксиданты и витамины.

Ещё один вариант лёгкого перекуса — помидоры с творогом. 

Ранее кандидат биологических наук Наталья Половодова, заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, в разговоре с URA.RU рассказала, что переизбыток ягод в рационе может привести к набору веса.

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