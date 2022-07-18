Терапевт Никитина назвала богатые витаминами сезонные овощи и фрукты

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Никитина рассказала, какие микроэлементы нужны организму в летнее время и откуда их можно получить.

Летом можно восполнить запасы витамина C за счёт разнообразия свежих овощей и фруктов, сообщила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Также необходимо включить в рацион больше продуктов, содержащих витамины D, А и Е, отметила Никитина.

«Я бы советовала сделать упор на сезонные фрукты и овощи... Сезон клубники, земляники, смородины и крыжовника ещё не закончился, поэтому самое время отправиться за ними в магазин или на природу. Витамин C содержится в помидорах, баклажанах, яблоках, апельсинах, киви, болгарском перце... Фолиевую кислоту мы получаем из зелени — шпината, рукколы, салата», — резюмировала терапевт.

Ранее доцент кафедры психиатрии и психотерапии Российского университета дружбы народов (РУДН), психиатр, психотерапевт Игорь Салынцев в беседе с URA.RU рассказал, что недостаток света может приводить к возникновению световой депрессии.