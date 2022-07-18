Эндокринолог Губкина напомнила о важности корректировки питания при диабете

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Врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Губкина рассказала, что одним из важных пунктов при лечении диабета является корректировка питания.
Эндокринолог Губкина напомнила о важности корректировки питания при диабете
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Губкина сказала, что при сахарном диабете необходимо ограничить употребление продуктов, которые могут вызывать неконтролируемые колебания глюкозы. 

Рацион необходимо выстраивать в зависимости от типа заболевания, особенностей организма больного, показателей его здоровья, уровня сахара в крови, уровня артериального давления.

Например, при диабете не рекомендуют употреблять сливки.

«Сливки — очень жирный и калорийный молочный продукт, который не стоит добавлять в рацион людям с сахарным диабетом. Употребление сливок может вызвать быстрый набор веса, повысить уровень липидов, сахара в крови, артериального давления», — объяснила врач.

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