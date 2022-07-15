Омбудсмен Волынец поддержала закон об использовании маткапитала на оплату частных детсадов
- РИА Новости
«Всецело поддерживаю! Не сомневалась, что наши депутаты поддержат данный законопроект. Выражаю им благодарность», — сообщила Волынец.
Она подчеркнула, что на протяжении многих лет лично занимается вопросом расширения списка оснований использования материнского капитала.
«Чем больше свободы действий при использовании материнского капитала, тем, конечно, это удобнее и благоприятнее для семей в России», — заключила омбудсмен.
Ранее в ходе пленарного заседания Госдумы был принят законопроект об использовании маткапитала на оплату частных детских садов.