Омбудсмен Волынец поддержала закон об использовании маткапитала на оплату частных детсадов

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Дарья Ускова
Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала принятие в третьем чтении законопроекта о праве использования материнского капитала на оплату дошкольных образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию.
Омбудсмен Волынец поддержала закон об использовании маткапитала на оплату частных детсадов
  • РИА Новости

«Всецело поддерживаю! Не сомневалась, что наши депутаты поддержат данный законопроект. Выражаю им благодарность», — сообщила Волынец.

Она подчеркнула, что на протяжении многих лет лично занимается вопросом расширения списка оснований использования материнского капитала.

«Чем больше свободы действий при использовании материнского капитала, тем, конечно, это удобнее и благоприятнее для семей в России», — заключила омбудсмен.

Ранее в ходе пленарного заседания Госдумы был принят законопроект об использовании маткапитала на оплату частных детских садов.

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