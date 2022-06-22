В Подмосковье упростили процесс выдачи документа для строительства с использованием маткапитала

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В Подмосковье упростили процесс выдачи документа, необходимого для строительства частного дома с привлечением средств материнского капитала.
В Подмосковье упростили процесс выдачи документа для строительства с использованием маткапитала
  • РИА Новости

Как сообщает Радио1 со ссылкой на пресс-службу Мингосуправления Московской области, документ, подтверждающий строительство частного дома с использованием материнского капитала, теперь можно бесплатно получить в электронном виде на подмосковном портале госуслуг. 

За этой услугой могут обратиться жители, которые получили сертификат на маткапитал и имеют разрешение на строительство. Разрешение выдаётся администрацией городского округа.

«Чтобы получить услугу, необходимо подать электронное заявление на портале госуслуг Московской области. Это можно сделать с любого устройства: смартфона, планшета, ноутбука. Посещать ведомства лично больше не требуется», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник. 

В течение пяти рабочих дней после этого документ поступит в личный кабинет на региональном портале.

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