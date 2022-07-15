Госдума одобрила использование маткапитала на оплату частных детских садов

Государственная дума России в ходе пленарного заседания одобрила в третьем чтении законопроект о праве использования материнского капитала на оплату дошкольных образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию.

Об этом сообщило РИА Новости.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект устанавливает однозначную возможность направлять средства маткапитала на оплату услуг дошкольного образования, которые оказывают ИП с лицензией на образовательную деятельность.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила правительству России рассмотреть вопрос о предоставлении семьям с детьми возможности использования средств материнского капитала для оказания медпомощи ребёнку.