Госдума одобрила использование маткапитала на оплату частных детских садов

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Государственная дума России в ходе пленарного заседания одобрила в третьем чтении законопроект о праве использования материнского капитала на оплату дошкольных образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию.
Госдума одобрила использование маткапитала на оплату частных детских садов
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект устанавливает однозначную возможность направлять средства маткапитала на оплату услуг дошкольного образования, которые оказывают ИП с лицензией на образовательную деятельность.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила правительству России рассмотреть вопрос о предоставлении семьям с детьми возможности использования средств материнского капитала для оказания медпомощи ребёнку.

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