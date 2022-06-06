Москалькова предложила направлять маткапитал для лечения детей

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разрешить направлять маткапитал для лечения детей.
Москалькова предложила направлять маткапитал для лечения детей
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на доклад омбудсмена за 2021 год. 

«Рассмотреть вопрос... о предоставлении семьям с детьми возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на оказание ребёнку медицинской помощи», — отмечается в рекомендациях Москальковой для правительства.

Ранее Москалькова подвела итоги работы аппарата за 2021 год.

Она сообщила, что за год получила почти 60 тыс. обращений.

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