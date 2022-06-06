Москалькова предложила направлять маткапитал для лечения детей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разрешить направлять маткапитал для лечения детей.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на доклад омбудсмена за 2021 год.

«Рассмотреть вопрос... о предоставлении семьям с детьми возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на оказание ребёнку медицинской помощи», — отмечается в рекомендациях Москальковой для правительства.

Ранее Москалькова подвела итоги работы аппарата за 2021 год.

Она сообщила, что за год получила почти 60 тыс. обращений.