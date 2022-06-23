Размер маткапитала на первого ребёнка может вырасти до 680 тысяч рублей к 2025 году

Размер материнского капитала на первого ребёнка к 2025 году может вырасти до 680 тыс. рублей.

Как пишет РИА Новости, это следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), направленного в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

«В 2023 году — на рождение первого ребёнка 616,3 тыс. рублей, на второго — 814,4 тыс. рублей; в 2024 году — на рождение первого ребёнка 653,9 тыс. рублей, на второго — 864,1 тыс. рублей; в 2025 году — на рождение первого ребёнка 680,1 тыс. рублей, на второго — 898,7 тыс. рублей», — приводятся в проекте прогнозируемые размеры материнского капитала с учётом индексации.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила правительству России рассмотреть вопрос о предоставлении семьям с детьми возможности использования средств материнского капитала для оказания медпомощи ребёнку.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала данную идею. В частности, Бессараб отметила необходимость установления критериев оказания подобной помощи.

«Большая часть медицинских услуг в России оказывается бесплатно. Возникает вопрос, в каких случаях предоставлять медицинскую помощь платно, а в каких бесплатно. Те вопросы, которые регулируются с помощью благотворительного фонда, можно было бы решать путём привлечения материнского (семейного) капитала», — заключила парламентарий.

По её словам, это очень актуальный вопрос.