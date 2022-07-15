Иммунолог Крючков назвал сроки сохранения иммунитета после перенесённого «омикрона»
- РИА Новости
По словам Крючкова, в настоящее время идёт подъём заболеваемости, в дальнейшем ожидается некоторый спад и вновь подъём в осенний период.
Эксперт отметил, что омикрон-линия коронавирусной инфекции даёт иммунитет слабее, чем «дельта».
«То есть я имею в виду в среднем на популяционном уровне менее стойкий иммунитет, менее продолжительный. До «омикрона» коронавирус давал иммунитет месяцев шесть — восемь, может быть, даже до девяти. Сейчас полгода — это максимум, примерно такой же иммунитет дают и вакцины. Иммунитет после вакцины отличается качественно, но при этом по параметрам защиты и тот и другой хорошо работают», — отметил специалист.
Наряду с этим он подчеркнул, что речь не о защите от инфицирования, а в первую очередь о защите от развития тяжёлых форм заболевания.
Ранее, как сообщало URA.RU, в управлении Роспотребнадзора по ХМАО дали советы по использованию масок.