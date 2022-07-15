Иммунолог Крючков назвал сроки сохранения иммунитета после перенесённого «омикрона»

Гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог Николай Крючков в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал рекомендацию ВОЗ вернуться всем странам к масочному режиму в связи с новой вспышкой COVID-19.

По словам Крючкова, в настоящее время идёт подъём заболеваемости, в дальнейшем ожидается некоторый спад и вновь подъём в осенний период.

Эксперт отметил, что омикрон-линия коронавирусной инфекции даёт иммунитет слабее, чем «дельта».

«То есть я имею в виду в среднем на популяционном уровне менее стойкий иммунитет, менее продолжительный. До «омикрона» коронавирус давал иммунитет месяцев шесть — восемь, может быть, даже до девяти. Сейчас полгода — это максимум, примерно такой же иммунитет дают и вакцины. Иммунитет после вакцины отличается качественно, но при этом по параметрам защиты и тот и другой хорошо работают», — отметил специалист.

Наряду с этим он подчеркнул, что речь не о защите от инфицирования, а в первую очередь о защите от развития тяжёлых форм заболевания.

Ранее, как сообщало URA.RU, в управлении Роспотребнадзора по ХМАО дали советы по использованию масок.