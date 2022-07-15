Врач Георгиева назвала порядок действий в случае укуса змеи

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Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Елена Георгиева рассказала, что делать при укусе змеи, а каких действий следует избегать.
Врач Георгиева назвала порядок действий в случае укуса змеи
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Существует мнение, что пациенту нужно наложить жгут, расширить рану и попытаться откачать яд, однако так делать категорически не рекомендуется, объяснила специалист в разговоре с «Известиями».

«Подобные травматичные манипуляции на месте укуса могут ухудшить состояние пациента. В ожидании бригады скорой помощи лучше уложить пациента, промыть место укуса водой, обеспечить обильное питьё и принять антигистаминные препараты при их наличии», — добавила врач.

Пострадавшего также можно самостоятельно доставить в ближайший медпункт, где ему окажут квалифицированную помощь, отметила Георгиева.

Ранее в беседе с НСН старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов рассказал, когда стоит сделать прививку от клещевых инфекций.

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