Гендиректор «Вкусно — и точка»: мировые производители отказались поставлять картофель фри

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Все крупнейшие иностранные производители картофеля фри отказались поставлять его в Россию. Об этом заявил гендиректор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев.

«Что произошло сейчас — это то, что в силу известных событий многие иностранные компании, я бы даже сказал, все крупнейшие производители картофеля фри отказались поставлять эту продукцию в Россию», — цитирует Пароева РБК.

По его словам, проблема этого урожайного года заключается в нехватке используемых в сети сортов картофеля. 

Пароев также пояснил, что для подготовки картофеля фри в России необходимо обеспечить условия хранения, с чем тоже есть «определённые сложности».

Ранее в пресс-службе сети ресторанов «Вкусно — и точка» сообщили, что картофеля фри временно не будет в ряде ресторанов.

При этом в Министерстве сельского хозяйства заявили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным.

В конце июня сообщалось, что сеть «Вкусно — и точка» открыла 142 ресторана из 850, которые входили в бывшую сеть Макдоналдс.

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