Минсельхоз: российский рынок полностью обеспечен картофелем

В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным.

«Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Кроме того, сейчас уже поступает продукция нового урожая, что исключает возможность дефицита», — говорится в сообщении в Telegram.

По данным Картофельного союза, в настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует, отметили в ведомстве.

По данным Минсельхоза, в 2022 году посевная площадь под картофель в организованном секторе увеличилась на 4% по сравнению с показателями прошлого года, а темпы работ на 3,3% превышают цифры 2021 года.

Ранее в пресс-службе сети ресторанов «Вкусно — и точка» сообщили, что картофеля фри временно не будет в ряде ресторанов.

Отмечается, что это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства картофеля фри в предприятиях сети.