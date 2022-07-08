Минсельхоз: российский рынок полностью обеспечен картофелем
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«Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Кроме того, сейчас уже поступает продукция нового урожая, что исключает возможность дефицита», — говорится в сообщении в Telegram.
По данным Картофельного союза, в настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует, отметили в ведомстве.
По данным Минсельхоза, в 2022 году посевная площадь под картофель в организованном секторе увеличилась на 4% по сравнению с показателями прошлого года, а темпы работ на 3,3% превышают цифры 2021 года.
Ранее в пресс-службе сети ресторанов «Вкусно — и точка» сообщили, что картофеля фри временно не будет в ряде ресторанов.
Отмечается, что это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства картофеля фри в предприятиях сети.