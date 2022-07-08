Картофеля фри временно не будет в ряде ресторанов сети «Вкусно — и точка»
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Отмечается, что в некоторых предприятиях также может быть недоступен картофель по-деревенски.
«Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства картофеля фри в предприятиях сети», — объяснили в компании.
Отмечается, что, кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России.
«Картофель вернётся в меню предприятий сети в полном объёме в начале следующего урожайного года, осенью 2022 года», — уточнили в компании.
В конце июня сообщалось, что сеть «Вкусно — и точка» открыла 142 ресторана из 850, которые входили в бывшую сеть Макдоналдс.
Также появилась информация, что бургер, схожий по рецептуре с «Биг тейсти», появится в меню ресторанов бывшей сети Макдоналдс — «Вкусно — и точка» — под названием «Биг спешл».