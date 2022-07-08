Картофеля фри временно не будет в ряде ресторанов сети «Вкусно — и точка»

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Картофеля фри временно не будет в ряде ресторанов сети «Вкусно — и точка», рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Картофеля фри временно не будет в ряде ресторанов сети «Вкусно — и точка»
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что в некоторых предприятиях также может быть недоступен картофель по-деревенски.

«Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства картофеля фри в предприятиях сети», — объяснили в компании.

Отмечается, что, кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России.

«Картофель вернётся в меню предприятий сети в полном объёме в начале следующего урожайного года, осенью 2022 года», — уточнили в компании.

В конце июня сообщалось, что сеть «Вкусно — и точка» открыла 142 ресторана из 850, которые входили в бывшую сеть Макдоналдс.

Также появилась информация, что бургер, схожий по рецептуре с «Биг тейсти», появится в меню ресторанов бывшей сети Макдоналдс — «Вкусно — и точка» — под названием «Биг спешл».

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