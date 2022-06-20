«Биг тейсти» появится в меню «Вкусно — и точка» под новым названием

Короткая ссылка
Бургер, схожий по рецептуре с «Биг тейсти», появится в меню ресторанов бывшей сети Макдоналдс «Вкусно — и точка» под названием «Биг спешл».
«Биг тейсти» появится в меню «Вкусно — и точка» под новым названием
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Вкусно — и точка».

«Биг тейсти» будет представлен под названием «Биг спешл» с 25 июня в предприятиях Москвы и Московской области», — заявили в пресс-службе.

Ранее в Москве заработали первые рестораны быстрого питания на базе сети Макдоналдс, ранее объявившей о прекращении работы в России. Обновлённая сеть получила название «Вкусно — и точка».

Гендиректор сети Олег Пароев заявил, что на первом этапе работы сети «Вкусно — и точка» будет доступно не всё меню из-за логистики и сложностей с упаковкой.

Пароев добавил, что некоторых позиций больше в меню не будет, в числе которых — «Биг Мак» и «МакФлурри». Гендиректор сети пояснил, что эти бренды и технология производства имеют прямую ассоциацию с Макдоналдсом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить