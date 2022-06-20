«Биг тейсти» появится в меню «Вкусно — и точка» под новым названием

Бургер, схожий по рецептуре с «Биг тейсти», появится в меню ресторанов бывшей сети Макдоналдс «Вкусно — и точка» под названием «Биг спешл».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Вкусно — и точка».

«Биг тейсти» будет представлен под названием «Биг спешл» с 25 июня в предприятиях Москвы и Московской области», — заявили в пресс-службе.

Ранее в Москве заработали первые рестораны быстрого питания на базе сети Макдоналдс, ранее объявившей о прекращении работы в России. Обновлённая сеть получила название «Вкусно — и точка».

Гендиректор сети Олег Пароев заявил, что на первом этапе работы сети «Вкусно — и точка» будет доступно не всё меню из-за логистики и сложностей с упаковкой.

Пароев добавил, что некоторых позиций больше в меню не будет, в числе которых — «Биг Мак» и «МакФлурри». Гендиректор сети пояснил, что эти бренды и технология производства имеют прямую ассоциацию с Макдоналдсом.