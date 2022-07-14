Попова прокомментировала ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Нижегородской области

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Нижегородской области.
Попова прокомментировала ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Нижегородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«На сегодняшний день значимых рисков на территории области я не вижу. Если говорить о COVID-19, регион прошёл ситуацию очень стабильно, выдержанно, взвешенно и, что самое главное, честно. Вы своевременно реагировали на возникающие риски», — заявила Попова в беседе с губернатором Глебом Никитиным.

По её словам, в области сложилась стабильная обстановка по коронавирусу.

«С появлением новых подвариантов штамма «омикрон» мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжёлому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек», — цитирует Попову «Бизнес Online».

Глава Роспотребнадзора добавила, что готовность к новым вызовам должна быть высокой.

Ранее в Роспотребнадзоре информировали, что в России возрастает доля более агрессивных вариантов «омикрона».

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.

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