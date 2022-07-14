В Тверской области зафиксировали 25 случаев COVID-19 за сутки

В Тверской области зафиксировали 25 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 14 жителей.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе подтвердили коронавирус у 163 483 человек. Вылечились 160 305 жителей.

Также стало известно, что в Ленинградской области перестал действовать масочный режим. Сняты и ограничения на проведение массовых мероприятий, передают «Невские новости» со ссылкой на региональное правительство. Изменения в соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.