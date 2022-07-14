Врач Алексеева рассказала о пользе соков во время авиаперелёта

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Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала, что томатный или апельсиновый сок можно пить в полёте для разжижения крови.
Врач Алексеева рассказала о пользе соков во время авиаперелёта
  • Gettyimages.ru

«Нужно пить в самолёте простую воду, а также томатный или апельсиновый сок для профилактики, чтобы разжижалась кровь... Томатный сок предназначен для тех, кто страдает диабетом, а апельсиновый — для тех, кто не имеет этого заболевания», — отметила Алексеева в беседе с URA.RU.

По её словам, также перед полётом не желательно принимать пищу, так как это может усилить нагрузку на организм.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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