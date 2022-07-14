Диетолог Писарева напомнила о норме употребления дыни в сутки

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что чрезмерное употребление дыни чревато рисками для здоровья.

В частности, переедание может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, напомнила специалист в разговоре с URA.RU.

«Считается, что без вреда для здоровья можно съесть от 300 до 500 г дыни в сутки. Ягода довольно тяжело усваивается, и переедание может привести к вздутию живота, газообразованию, к не очень приятным реакциям со стороны ЖКТ. Так как в дыне содержится большое количество фруктозы, её не рекомендуют больным сахарным диабетом и тем, у кого в принципе повышен сахар», — объяснила Писарева.

В то же время, по её словам, дыня богата витаминами С и А, а также каротиноидами — химическими соединениями, полезными для зрения.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.