Депутат Исаев оценил предложение предоставить дополнительные выходные работникам села
- РИА Новости
«Это надо обсуждать с работодателями и профсоюзами», — считает парламентарий.
Он отметил, что на селе работник может попросить выходной день и чаще всего работодатель идёт навстречу.
«Кроме того, часто работа носит сезонный характер. Во время рабочего сезона предоставлять дополнительные выходные дни достаточно сомнительно», — уточнил депутат.
Ранее Орлов предложил расширить право на дополнительные выходные для сельских жителей.
Весной правительство России расширило программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».