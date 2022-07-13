Депутат Исаев оценил предложение предоставить дополнительные выходные работникам села

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с RT прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова дать право работающим на селе мужчинам на дополнительные выходные
Депутат Исаев оценил предложение предоставить дополнительные выходные работникам села
  • РИА Новости

«Это надо обсуждать с работодателями и профсоюзами», — считает парламентарий.

Он отметил, что на селе работник может попросить выходной день и чаще всего работодатель идёт навстречу.

«Кроме того, часто работа носит сезонный характер. Во время рабочего сезона предоставлять дополнительные выходные дни достаточно сомнительно», — уточнил депутат.

Ранее Орлов предложил расширить право на дополнительные выходные для сельских жителей.

Весной правительство России расширило программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

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