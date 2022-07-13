В России предложили расширить право на дополнительные выходные для сельских жителей

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил дать право работающим на селе мужчинам на дополнительные выходные. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что за последние годы государство приняло ряд важных решений, направленных на поддержку граждан, работающих в сельской местности.

Так, осенью 2019 года в Трудовом кодексе России появилась новая статья, которая, в частности, предоставляет женщинам право взять один дополнительный выходной день в течение каждого месяца без сохранения заработной платы.

Однако для мужчин, работающих в сельской местности, подобной льготы законодательство в настоящее время не предусматривает. При этом нередко они выполняют тяжёлую физическую работу, в том числе при сложных погодных условиях, отметил Орлов.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части наделения работающих в сельской местности мужчин аналогичным правом на один дополнительный выходной день в течение месяца без сохранения заработной платы», — говорится в тексте обращения.

Весной правительство России расширило программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Для работающих на удалённых и труднодоступных территориях молодых врачей выплата составит от 1 млн до 1,5 млн рублей, для фельдшеров, акушерок и медсестёр — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей.

При этом для Дальнего Востока, Крайнего Севера и регионов Арктической зоны выплаты составят 2 млн и 1 млн рублей.