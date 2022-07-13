В России предложили расширить право на дополнительные выходные для сельских жителей

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил дать право работающим на селе мужчинам на дополнительные выходные. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В России предложили расширить право на дополнительные выходные для сельских жителей
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В обращении политолог отметил, что за последние годы государство приняло ряд важных решений, направленных на поддержку граждан, работающих в сельской местности.

Так, осенью 2019 года в Трудовом кодексе России появилась новая статья, которая, в частности, предоставляет женщинам право взять один дополнительный выходной день в течение каждого месяца без сохранения заработной платы.

Однако для мужчин, работающих в сельской местности, подобной льготы законодательство в настоящее время не предусматривает. При этом нередко они выполняют тяжёлую физическую работу, в том числе при сложных погодных условиях, отметил Орлов.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части наделения работающих в сельской местности мужчин аналогичным правом на один дополнительный выходной день в течение месяца без сохранения заработной платы», — говорится в тексте обращения.

Весной правительство России расширило программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Для работающих на удалённых и труднодоступных территориях молодых врачей выплата составит от 1 млн до 1,5 млн рублей, для фельдшеров, акушерок и медсестёр — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей.

При этом для Дальнего Востока, Крайнего Севера и регионов Арктической зоны выплаты составят 2 млн и 1 млн рублей.

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