Кабмин расширил программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Правительство России расширяет программу «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Участниками программы смогут стать студенты-медики и выпускники медицинских колледжей и вузов из малых городов и сёл.

«По поручению президента расширяем программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», — сказал премьер.

Отмечается, что для работающих на удалённых и труднодоступных территориях молодых врачей выплата составит от 1 до 1,5 млн, для фельдшеров, акушерок и медсестёр — от 500 до 750 тыс. рублей.

При этом для Дальнего Востока, Крайнего Севера и регионов Арктической зоны выплаты составят 2 млн и 1 млн рублей.

В правительстве объяснили, что для получения компенсации медработники должны заключить договор с медучреждением и отработать в нём не менее пяти лет.

Ранее первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова заявила, что власти региона планируют привлечь 245 врачей для работы в рамках программы «Земский доктор».