В Подмосковье почти 250 врачей привлекут для работы по программе «Земский доктор»

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Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова заявила, что власти региона планируют привлечь 245 врачей для работы в рамках программы «Земский доктор».
В Подмосковье почти 250 врачей привлекут для работы по программе «Земский доктор»
  • Gettyimages.ru
  • © Milan Markovic

«В прошлом году мы привлекли почти 250 «земских докторов», в этом планируем ещё столько же: 213 врачей и 32 — средний медперсонал», — приводит её слова телеканал «360».

Стригункова напомнила, что главной целью программы является обеспечение жителей деревень и сёл доступной и качественной медицинской помощью.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в республике ещё свыше 60 медиков присоединились к федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

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