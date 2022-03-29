В Подмосковье почти 250 врачей привлекут для работы по программе «Земский доктор»
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«В прошлом году мы привлекли почти 250 «земских докторов», в этом планируем ещё столько же: 213 врачей и 32 — средний медперсонал», — приводит её слова телеканал «360».
Стригункова напомнила, что главной целью программы является обеспечение жителей деревень и сёл доступной и качественной медицинской помощью.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в республике ещё свыше 60 медиков присоединились к федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».