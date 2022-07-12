Глава СПЧ Фадеев прокомментировал ситуацию с учёным Колкером

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев прокомментировал ситуацию с новосибирским учёным Дмитрием Колкером, умершим через несколько дней после ареста.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Совет по правам человека неоднократно выступал «за более аккуратное отношение к заключению под стражу обвиняемых, подследственных».

Он отметил, что необходимо больше использовать такие меры пресечения, как домашний арест и подписка о невыезде.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может комментировать ситуацию с задержанием учёного Дмитрия Колкера, скончавшегося после ареста по обвинению в госизмене: это прерогатива суда.

До этого стало известно об аресте Дмитрия Колкера. Как сообщили в Новосибирском государственном университете, он занимался разработкой источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач.

3 июля члены семьи Колкера сообщили, что получили телеграмму о его смерти.