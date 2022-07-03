Родственники арестованного учёного Колкера сообщили, что получили телеграмму о его смерти

Члены семьи заведующего лабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрия Колкера сообщили, что получили телеграмму о его смерти. Несколько дней назад мужчина был арестован в Новосибирске по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения дочери учёного Алины Мироновой и его сына Максима Колкера.

«Как сообщается в телеграмме, он поступил в больницу 02.07.22, где в 02:40 он скончался. В реанимации больницы подтвердили эту информацию. Это большая трагедия для нашей семьи. Так не должно было произойти», — написала Алина в соцсети «ВКонтакте».

Сын Колкера на своей странице опубликовал телеграмму, в которой семью известили о смерти отца. В ней сообщается, что содержащийся в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России в Москве Дмитрий Колкер был доставлен в ГКБ №29, где скончался.

Официальных комментариев по этому поводу не приводится.

Ранее стало известно об аресте Дмитрия Колкера. Как сообщили в Новосибирском государственном университете, он занимался разработкой источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач.