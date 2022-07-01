В Новосибирске по подозрению в госизмене арестовали завлабораторией НГУ Колкера

Заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера арестовали в Новосибирске по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление судебного департамента Новосибирской области.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК России, до 29 августа 2022 года», — заявили в пресс-службе.

По информации родственников задержанного, его обвиняют в сотрудничестве с китайскими спецслужбами в период, когда он читал лекции на международной конференции в Китае.

Колкер доставлен в СИЗО «Лефортово».