Подозреваемый в госизмене учёный НГУ Колкер занимался разработкой источников излучения

Завлабораторией Новосибирского государственного университета доктор наук Дмитрий Колкер, арестованный по подозрению в госизмене, занимался разработкой источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач.

«В лаборатории квантовых оптических технологий ФФ НГУ разрабатываются новые источники излучения для медицинских, экологических и специальных задач, что теоретически может быть связано с гостайной в части достижений науки и техники, имеющих важное экономическое значение для страны», — рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

Заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера арестовали в Новосибирске по подозрению в государственной измене до 29 августа 2022 года.

По информации родственников задержанного, его обвиняют в сотрудничестве с китайскими спецслужбами в период, когда он читал лекции на международной конференции в Китае.

Как сообщается, Колкер доставлен в СИЗО «Лефортово».